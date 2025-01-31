القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 59 مسيرة روسية من أصل 102 ووقوع أضرار في مقاطعات أوديسا و سومي وتشيركاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 10:42

القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 59 مسيرة روسية من أصل 102 ووقوع أضرار في مقاطعات أوديسا و سومي وتشيركاسي

منذ 59 mins 31 January، 2025
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