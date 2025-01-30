ترامب: نأسف لمقتل مواطنين روس بتحطم طائرتين في واشنطن

أسف الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لمصرع مواطنين روس بحادثة تحطم مروحية عسكرية بعد اصطدامها بطائرة في مطار بواشنطن”، مؤكدا أنه “لم يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموضوع وأن بلاده ستساعد بإرسال الجثامين لروسيا”.

وقال ترامب في حديث له الخميس “لقد صدم هذا العديد من الناس، بما في ذلك أشخاص، للأسف، من دول أخرى كانوا على متن الطائرة”، وتابع “كان على متن هذه الطائرة أفراد روس، أشخاص موهوبون للغاية، نحن نأسف لذلك جدا”.

وكانت هيئة الطيران الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن اصطدام طائرة ركاب من طراز “بومباردييه سي آر جيه 700” بمروحية عسكرية من طراز “سيكورسكي إتش-60” فوق نهر قريب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، مما أسفر عن سقوط الطائرتين في المياه، وانشطرت الطائرة المدنية التي كانت تحمل 64 شخصا إلى قسمين، بينما لقي 3 أفراد من طاقم المروحية العسكرية حتفهم. فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، وقد تم انتشال 19 جثة من النهر، وفق أحدث إحصائية لضحايا الكارثة الجوية.

وأعلن ترامب أن تحطم الطائرتين يشكل مأساة حقيقية، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الحادث، وأن “المهمة حاليا تحولت إلى البحث عن الجثث”.

المصدر: روسيا اليوم