وزير الخارجيّة الأمريكي: اتفاق غزة كان مهمًا وإن جاء بثمن باهظ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 01:28

وزير الخارجيّة الأمريكي: اتفاق غزة كان مهمًا وإن جاء بثمن باهظ

منذ 6 mins 31 January، 2025
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