ترامب: سنطلب من دول البريكس عدم إنشاء عملة جديدة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل “الدولار الأميركي القوي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 04:34

ترامب: سنطلب من دول البريكس عدم إنشاء عملة جديدة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل “الدولار الأميركي القوي”

منذ 35 mins 31 January، 2025
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