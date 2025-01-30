أمير قطر اختتم زيارته الى دمشق: ندعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الخميس العاصمة دمشق في ختام زيارة رسمية استمرت لساعات إلى سوريا، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس المؤقت السوري أحمد الشرع(ابو محمد الجولاني) في قصر الشعب بدمشق.

وقال الديوان الأميري في قطر في بيان له إن “الشيخ تميم جدد خلال زيارته لدمشق، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأكد وقوف الدوحة مع السوريين لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية”.

كما شدد أمير قطر على “الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري”، وأشاد “بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة”.

وكان الشيخ تميم قد وصل في وقت سابق الخميس إلى دمشق.

وفي مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن “دولة قطر كانت حليفا ثابتا للشعب السوري على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية وإن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر”، وأضاف أنه “تمت مع الجانب القطري، اليوم، مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار في سوريا”.

من جانبه، قال الخليفي إن “قطر تثمن إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة”، وأضاف أن “الدوحة تسعى لتطوير علاقاتها مع دمشق، وأنها تقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية”.

تأتي الزيارة غداة سلسلة قرارات واسعة النطاق اتخذتها السلطات الجديدة في سوريا، تشمل تنصيب الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد وحلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

المصدر: الجزيرة