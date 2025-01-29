قوات الاحتلال تقتحم مخيم دير عمار وقرية بيت سيرا غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2025 - 04:44

قوات الاحتلال تقتحم مخيم دير عمار وقرية بيت سيرا غرب رام الله

منذ 27 mins 29 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة