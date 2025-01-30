الاحتلال يستهدف منزلاً في طمون شمالي الضفة: 10 شهداء في حصيلة أولية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين، في حصيلة غير نهائية، من جرّاء استهداف بلدة طمون، في محافظة طوباس، في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية مساء الأربعاء، بقصف إسرائيلي لمنزل في طمون، جنوبي طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وأكد “جيش” الاحتلال، في بيان، تنفيذه غارة على بلدة طمون، شمالي الضفة الغربية، قال إنها “استهدفت خلية مسلحة”.

ودانت حركة حماس استهداف طمون، وأكدت، في بيان، أنّ “عملية الاغتيال الجبانة في طمون، وجرائم الاحتلال في الضفة، لن تكسر مقاومتنا، ولن تُرهب شعبنا”.

ونعت الحركة شهداء طمون، مشيدةً بـ”أبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها، الذين يواجهون الاحتلال بكل بأس”.

دعت حماس جماهير الضفة والقدس والداخل إلى الانخراط، عبر كل الوسائل، في “مقاومة الاحتلال وجنوده وميليشياته ومستوطنيه”.

وفي مدينة جنين ومخيمها، خلّف العدوان المتواصل عليهما عشرات الشهداء والجرحى، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من دخوله لليوم التاسع على التوالي.

المصدر: مواقع اخبارية