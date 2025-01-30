عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الخميس 30-1-2025

العناوين

النهار :

-“مفاوضات التأليف” إلى التعقيدات الأوسع

-الذكاء الصيني يتحدى أمريكا

-ياسين الحاج صالح لـ”النهار”: حرية سوريا هشّة

الاخبار:

– للرئيس المكلّف «موتوسيكلاته» أيضاً!

-سوربا | حلّ «البعث» ومجلس الشعب وتجميد الدستور: الشرع يطوّب نفسه رئيساً

-عودة الخلافات حول «المالية» وآلية اختيار الأسماء: تأليف الحكومة على توقيت سلام

-الرئيس المكلّف يحاول احتواء «الغضب السنّي»

-هل يسعى العدو إلى تمديد جديد بعد 18 شباط؟ عودة العدوان إلى المربع الأول

اللواء:

-مرونة صلبة بمواجهة تلاعب الكتل و24 وزيراً بمعايير واحدة

-سلام: لا حقيبة حكراً على طائفة.. والاحتلال يتوعد ببنك أهداف.. وحزب الله يهدّد بالردّ

-الفرصة الأخيرة: قطار التأليف بين قوة الدفع السعودية والفرملة المحلية

العرقلة الحكومية والسباحة عكس التيار!

الشرق:

-لا حكومة بدون تسوية

-سلام: سأواجه الصعوبات لتبصر الحكومة النور

الديار:

– بري متخوف من «مفاجأة اسرائيلية» قبل 18 شباط… واستنفار امني

-سلام يقرر العودة الى المعايير المقتنع بها في تشكيل الحكومة

-جنبلاط متشائم من تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين لمصر والاردن

الجمهورية:

-التأليف تحت مجهر المجتمع الدولي

-الحكومة والجنوب في النزاع الإقليمي

البناء:

-رفض مصري أردني علني لدعوات ترامب لاستقبال مهجرين من فلسطينيي غزة

-غارات إسرائيلية جنوباً وتساؤلات تطال جدية الانسحاب ضمن مهلة 18 شباط

-الحكومة مكانك راوح وتضارب في النصائح الخارجية والداخلية للرئيس المكلف

الاسرار

النهار:

-تزداد في اوساط حزبية حالة من التململ والرفض حيال الموجة العارمة لرفض الحزبيين في الحكومة الجديدة وتدعو الى مواجهة توجه الرئيس المكلف في هذا الأمر لأنها تعتبر ان الأحزاب هي التي تضحي من اجل بقاء الوطن والمحافظة على المكتسبات لا من يلتزمون مواقف حيادية رمادية.

-اصيب عدد كبير من السيارات في منطقة الحازمية محيط سيتي سنتر امس برصاص طائش مصدره الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يتم تشييع عدد من الضحايا ويطلق الرصاص عشوائياً

-تداول اللبنانيون بكثرة امس عبر وسائل التواصل الاجتماعى صورة المسؤولة الاميركية التي ستخلف الموفد السابق اموس هوكشتاين، وهي تضع قلادة تمثل نجمة داود.

-على رغم التضييق المستمر عبر الحدود اللبنانية السورية الا ان عصابات انتاج الكبتاغون وتهريبه لا تزال ناشطة وان بوتيرة أخف في القرى والمناطق المتداخلة بين البلدين.

-على رغم تأكيد الرئيس المكلف نواف سلام ان الحقائب والاسماء المتداولة ليست اكيدة وثابتة، الا ان مسؤولين حزبيين يؤكدون عدم امكان التراجع عما يعتبرونه اتفاقا، لان خلاف ذلك يعطل تأليف الحكومة المنتظرة

اللواء:

همس:

-تبلغ مجموع المساعدات الأميركية للبنان في المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والإنمائية ما يقرب من 532 مليون و497 ألف دولار أميركي سنوياً..

غمز:

-جرت في الساعات الماضية معالجة اعتراضات بعض الكتل المسيحية، ليس في ما خص الحقائب، بل النسب بين الكتلتين الكبيرتين..

لغز:

-أحدثت التحولات الجارية في سوريا، بعد قرارات يوم أمس إرباكاً واسعاً لدى احزاب وجهات لبنانية متعددة، وليس فقط أطراف المحور السابق..

الجمهورية:

-انتقدت جهات سياسية مسؤولا معنياً باستحقاق دستوري اختيار فريق عمله من اساتذة إحدى الجامعات الأجنبية العريقة في لبنان، وإهمال اساتذة الجامعة اللبنانية التي يشهد الخارج والداخل بمستواها على كل الصعد الأكاديمية.

-استغرب أكثر من مرجع سياسي تغيّر تسمية حزبَين وكتلتَين نيابيتَين لاستلام وزارة خدماتية.

-أصرّ نائبان شماليان أن يكون لمناطق الاطراف تمثيلها في المرحلة السياسية المقبلة لضمان صورة وطنية جامعة

البناء:

خفايا:

-توقعت مصادر إعلامية أميركية ان تغرق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تداعيات قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم ما بين 7 و30 مليوناً حسب معايير توصيف المهاجر غير الشرعي، والداخلون خلسة يقاربون 30 مليوناً والذين لا يملكون أي أوراق تبرّر بقاءهم في أميركا ولا يملكون عملاً ثابتاً أو سكناً موثقاً هم 7 ملايين. وعملية الترحيل تشكل عبئاً لوجستياً وأمنياً وإنسانياً كبيراً يفوق طاقة الإدارة، وشيئاً فشيئاً سوف يرتفع الصراخ في الولايات رفضاً لمواصلة التنفيذ. كما يتوقع ظهور احتجاجات هيئات حقوقيّة وعلى الأرجح مواجهات مع تجمعات ترفض التهجير وتتصدّى لقوى الأمن مع التعامل العنصريّ الذي يتعرّض له المهاجرون.

كواليس:

-استبعدت مصادر وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انسحاب بنيامين نتنياهو من الاتفاق مع نهاية المرحلة الأولى واضطراره لإعلان وقف الحرب بصورة نهائية لضمان الدخول في المرحلة الثانية وفيها الإفراج عن الكتلة الأهم من الأسرى الإسرائيليين بمن في ذلك كبار الضباط، لأن الصفقة التي ضمنت إخلاء عدد من الأسرى لا يمكن تبرير وقفها وإبقاء بعض آخر محتجزاً. وقالت المصادر إن التعقيدات المحيطة بالاتفاق تدور حول شكل حكم غزة بعد الحرب في ظل مرونة حماس العملية نحو أي صيغة تمنح السلطة الفلسطينية بدعم عربي دوراً رئيسياً بعدما أنجزت حماس وتنجز كل يوم المزيد على طريق الإمساك بالأرض أمنياً وشعبياً وإدارياً

المصدر: صحف