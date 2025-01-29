نواف سلام من بعبدا: نرغب بحكومة فاعلة وقادرة على الحكم

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام أنه “على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومع النواب ولن يتراجع عن أي من المعايير التي حددها لتشكيل الحكومة وهي: فصل النيابة عن الوزارة، مراعاة الكفاءات الوطنية، عدم ترشح الوزراء فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، ولا تمثيل فيها للأحزاب”. ودعا إلى “محاسبته في حال أخل بهذه المعايير”.

كلام سلام جاء الاربعاء بعد زيارته رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث جرى البحث بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، إضافة الى الأوضاع في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

وأشار سلام الى أنه “ليس من يعرقل التشكيل أو يؤخره”، واضاف “ليس هناك من وزارة حكرا أو ممنوعة على طائفة”، وأمل في “تشكيل حكومة بوقت قريب تحظى بثقة اللبنانيين التواقين إلى الإصلاح من أجل انتشال لبنان من أزماته العميقة والحادة واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له”.

وقال سلام إن “الحكومة ستكون من 24 وزيرا وليس من 14 أو 30 لأن ما كان يسمى بحكومات وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيرا، كانت فعليا حكومات شلل وطني وهي عبارة عن مجلس نواب مصغر وهو ما لا نريده”، واضاف “نرغب في حكومة فاعلة على اكبر قدر ممكن من التجانس وقادرة على الحكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام