قوات الاحتلال تعتقل الشاب عمر العجاوي من منزله في حي البيادر بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 03:12

قوات الاحتلال تعتقل الشاب عمر العجاوي من منزله في حي البيادر بمدينة جنين

منذ 51 mins 29 January، 2025
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