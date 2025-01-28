وزارة الصحة: 14 إصابة في الغارة الإسرائيلية على منطقة النبطية الفوقا في حصيلة محدثة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 21:04

وزارة الصحة: 14 إصابة في الغارة الإسرائيلية على منطقة النبطية الفوقا في حصيلة محدثة

منذ 35 mins 28 January، 2025
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