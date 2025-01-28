الجيش الإيراني يختتم المرحلة النهائية من مناوراته الأمنية الهجومية غرب البلاد

أعلن الجيش الإيراني اختتام المرحلة النهائية من المناورات الأمنية الهجومية والمتحركة لقوات الجيش البرية في المنطقة العامة غرب البلاد، والتي شهدت تنفيذ أول عملية تحليق جماعي للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى عمليات قتالية باستخدام الروبوتات.

وأُجريت المرحلة النهائية من هذه المناورات بمشاركة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة في هيئة الأركان والقوات المسلحة.

وشهدت المناورات مشاركة وحدات متعددة من القوات البرية الإيرانية، من بينها اللواء 55 المحمول جوًا، اللواء 181 المدرع، وحدات الطائرات المسيّرة، طيران الجيش، كتائب الحرب الإلكترونية، منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي الدفاعي، بالإضافة إلى وحدات الدعم الأخرى.

وخلال هذه المرحلة، نُفِّذت لأول مرة عملية تحليق جماعي للطائرات المسيّرة الهجومية، كما استُخدمت طائرات “أبابيل” و”آرش” الانتحارية التابعة للقوات البرية، إضافةً إلى تنفيذ أولى العمليات القتالية باستخدام الروبوتات ضد ناقلات الجند والدبابات.

المصدر: مواقع