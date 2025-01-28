النائب أمين شري: نحن نعتبر أن هذا الاحتلال ما زال موجودًا والخروقات ما زالت موجودة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 14:54

النائب أمين شري: نحن نعتبر أن هذا الاحتلال ما زال موجودًا والخروقات ما زالت موجودة

منذ 49 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة