مراسل المنار: قوات الاحتلال تفرج عن 11 مواطنا كانت اسرتهم خلال محاولات الدخول الى حولا ومركبا ووادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 10:16

مراسل المنار: قوات الاحتلال تفرج عن 11 مواطنا كانت اسرتهم خلال محاولات الدخول الى حولا ومركبا ووادي السلوقي

منذ 34 mins 28 January، 2025
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