الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.. الوجه الحقيقي للجيش “الأكثر أخلاقية”

Here, patients were treated, and children’s lives were saved in the intensive care unit… Now, Kamal Adwan Hospital lies beneath the rubble.

هنا كان المرضى يتلقون العلاج وتُنقذ حياة الأطفال في العناية المركزة… الآن مستشفى كمال عدوان تحت الأنقاض. pic.twitter.com/sZsgtKKWMp

— Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) January 26, 2025