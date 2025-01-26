توضيح من رئاسة الجمهورية اللبنانية حول استكمال الانسحاب الاسرائيلي

قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية “لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل اعلامية مساء اليوم(الأحد) من ان العدو الاسرائيلي أبلغ لبنان انه سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة 15 يوما، وان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ابلغ لجنة مراقبة وقف اطلاق النار رفضه لذلك”.

وأوضح المكتب في بيان له مساء الأحد ان “الصحيح ان الرئيس عون لا يزال يتابع اتصالاته الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية باتفاق وقف النار في سبيل استكمال الانسحاب الاسرائيلي مما تبقى من القرى الجنوبية المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام