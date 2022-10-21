الرئاسة اللبنانية: مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن.. وليس من اجل شخص او جهة او دولة خارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 18:44

الرئاسة اللبنانية: مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن.. وليس من اجل شخص او جهة او دولة خارجية

منذ 2 ساعة 21 October، 2022
علم لبنان
لبنان

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن “ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي”.

وتابع مكتب الاعلام ان “مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن اجل ابنائه وليس من اجل شخص او جهة او حزب او دولة خارجية”، ولفت الى ان “رئاسة الجمهورية تأمل في ان يتوقف هذا النهج الممعن في الاساءة الى كرامة الوطن وسيادته فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه”.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية

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