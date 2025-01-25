“جبهة العمل”: القرار الاميركي هو بصمة شرف وكرامة على جبين “أنصار الله”

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها السبت “بقرار الإدارة الأميركية الجديدة تصنيف أنصار الله في اليمن على قائمة الإرهاب”.

واكدت الجبهة ان “هذا القرار الجائر الظالم هو عدوان جديد على اليمن الشقيق وشعبه الطيّب الذي ساند غزّة العزّة بقوّة ووقف منتصراً إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ولاسيّما في قطاع غزّة الذي كان يتعرض لأبشع إبادة جماعية في هذا العصر على يدِ الطغاة اليهود الصهاينة وبأسلحة أميركية تدميرية شاملة ومحرّمة دوليّاً”.

ورأت الجبهة أن “هذا القرار المجحف يؤكّد بما لا شكّ فيه من جديد الإنحياز الأميركي الواضح الفاضح لصالح العدو اليهودي الصهيوني الذي يستفرد اليوم بالضفّة الغربية وتحديداً في جنين ومخيّمها الصامد الصابر الأبيّ الذي يتعرّض اليوم لهجوم مشترك من قِبل الإحتلال الإسرائيلي، ومن قِبل أجهزة الفلسطينية للأسف الشديد”.

ولفتت الجبهة الى ان “قرار الإدارة الأميركية تصنيف أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية هو وصمة عار على جبين تلك الإدارة المتوحشة الإرهابية”، وتابعت “بالتالي هو بصمة شرف وعلامة سؤدد وعزّة وكرامة على جبين أنصار الله الناصع في اليمن الذين نالوا هذا الشرف وهذا السؤدد والكرامة لوقوفهم الديني والأخوي والوطني والإنساني والأخلاقي إلى جانب أخوانهم في قطاع غزّة العزّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام