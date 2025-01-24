مع قرب انتهاء مهلة الـ60 يوما.. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته

يواصل العدو الاسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بالرغم من ان مهلة الـ60 يوما المحددة في الاتفاق لانسحاب قوات العدو تنتهي يوم الاحد المقبل.

وهذه الخروقات الاسرائيلية تشكل انتهاكا فاضحا ومتعمدا للالتزامات المفروضة على كيان العدو، سواء لجهة اتفاق وقف إطلاق النار او لجهة انتهاك القرار الدولي رقم 1701، وترسم علامات استفهام كبيرة برسم الجهات الراعية للاتفاق واللجنة الدولية الموكل إليها مراقبة تنفيذه، كما يضع قوات اليونيفيل والدولة اللبنانية امام مسؤولياتها لجهة حماية السيادة الوطنية من الانتهاكات الاسرائيلية.

وبالسياق، نفذ العدو يوم الجمعة سلسلة خروقات في بلدات جنوبية حدودية عدة، حيث أفاد مراسل قناة المنار ان “العدو الاسرائيلي توغل فجر الجمعة الى بلدة بني حيان وقام بإحراق عدد من المنازل”، وتابع ان “العدو توغل ليل الخميس الجمعة الى بلدة القنطرة وعمد الى إحراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة”.

وذكر مراسل المنار ان “قوة من جيش العدو توغلت صباح الجمعة عند أطراف بلدة عيترون، حيث عمدت إلى إحراق عدد من المنازل في البلدة”.

من جهة ثانية، لفت مراسل المنار الى ان “الجيش اللبناني انتشر في بلدتي الجبين وشيحين في قضاء صور، بعد ان كان العدو الاسرائيلي قد انسحب منها منذ أيام”.

وفي سياق آخر، جال مراسل قناة المنار في جنوب لبنان علي شعيب في معتقل الخيام الذي بقي عصيا على قوات العدو الاسرائيلي وعجزت عن دخوله خلال المواجهات مع المقاومين الذين صدوا العدوان الصهيوني عن لبنان وجنوبه.

المصدر: موقع المنار