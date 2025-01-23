مصادر المنار: سلام يعمل على تصور شبه نهائي للحكومة بعد الاتفاق مع عون على آلية التسمية

وفق المعطيات، فإن الرئيس المكلف قد ثبّت التفاهم الذي توصّل إليه مع “الثنائي الوطني” بشأن المعايير الدستورية والشكلية للمشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة، من حيث الحجم والنوع.
وتشير المصادر إلى أن اللقاء الأخير بين سلام والرئيس عون انتهى بالتأكيد على ضرورة إدخال تعديلات لتسريع تجاوز بعض الطلبات المتضاربة بين كتل محددة، إضافة إلى التوافق على آلية تسمية الوزراء والموافقة عليهم.
وتفيد المعلومات بأن سلام يعمل على إعداد تصور حكومي متكامل وشبه نهائي، بعد معالجة تضارب المطالب بين كتل عدّة، من بينها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
وفي انتظار اتضاح الصورة.. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ملف النازحين السوريين مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. وشدد الرئيس عون على إرادة لبنان بعودة النازحين في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال أسباب نزوحهم. كما طلب تنظيم مواكب العودة للنازحين، وتوفير الدعم المادي والإنساني لتحقيق هذه العودة.
من جهته، أكد غراندي عودة ما يقارب 450 ألف نازح سوري خلال الأحداث وبعد تسلّم الإدارة السياسية الجديدة في دمشق.
كما استقبل الرئيس عون النائب في كتلة القوات اللبنانية، ملحم رياشي، ووفدًا من الصليب الأحمر اللبناني، حيث عبّر الوفد عن أمله في أن يستعيد لبنان رسالته ودوره في العهد الجديد.
المصدر: قناة المنار