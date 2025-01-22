حركتا حماس والجهاد الاسلامي تباركان عملية الطعن في “تل ابيب”.. جرائم العدو لن تمر دون عقاب

باركت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء الثلاثاء، في تل ابيب، وسط كيان الاحتلال وادّت الى اصابة أربعة صهاينة، بينهم اثنان اصابتهما خطيرة، واستشهاد المنفّذ.

وفي بيان صادر عنها، باركت حركة حماس عملية الطعن البطولية في تل أبيب”، والتي تثبت مجدداً أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد، ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه، ونعت الحركة الشهيد المغربي البطل “عبد القاضي عزيز” منفذ العملية

و اعتبرت حركة حماس، انّ العملية تأتي كرد طبيعي، بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين، في رسالة بليغة أن الدم بالدم، وأن يد المقاومة ستضرب بكل قوة في عمق هذا الكيان الغاصب.

واكّد حركة حماس، أنّ كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية المحتلة، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه، ولن تجلب له ولا لمستوطنيه الأمن، بل ستكون كابوساً يلاحقه ويزلزل أركانه.

ودعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، للنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، و إسناد جنين وكل المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة.

بدورها، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية التي نفذها شاب مغربي، في قلب تل أبيب، موقعاً عدداً من الإصابات في صفوف المستوطنين الغاصبين.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، هذه العملية البطولية هي تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة حول قضيتهم المركزية في فلسطين، وأن الأحرار في شعوب أمتنا لن يتركوا جرائم الاحتلال تمرّ بلا عقاب، وسيلاحقونه من حيث لا يحتسب.

و قالت حركة جهاد الإسلامي ” إننا إذ نسأل الله أن يتغمد المنفذ البطل بواسع رحمته، فإننا نؤكد أن دماءه الطاهرة ستتحول إلى لعنة تطارد الاحتلال، وتقض مضاجع المجرمين على امتداد أرضنا المحتلة”.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، عن ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى أربعة، بينهم شخصان أصيبا بجروح خطيرة، وفق ما أعلنت هيئة البث الاسرائيلية.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أنّ منفذ عملية الطعن في “تل أبيب” هو قاضي عبدالعزيز، سائح أمريكي من أصول مغربية، و وصل قبل عدة أيام الى الكيان، مشيرة الى أنّه “يشبته بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب”.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن “مواطنة إسرائيلية” قامت بقتل منفذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي.

وفي 18 كانون الثاني / يناير الجاري، أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح بالغة، من جراء تعرضه لطعن في “تل أبيب”، بحسب مصادر طبية، فيما أصيب المنفذ بعيارات نارية، وأعلن لاحقاً عن استشهاده. ووقع ذلك الهجوم عشية سريان وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

المصدر: وكالات