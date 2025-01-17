لقاء الرئيسين بري وسلام : الأجواء إيجابية والمشاورات مستمرة

استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام. ووفقًا للمصادر، فإن الأجواء إيجابية.

بعد اللقاء، قال سلام: “الاستشارات النيابية لم تنتهِ أمس، إذ استكملتها اليوم، وكان هناك إجماع من الكتل على ضرورة النهوض سريعًا بالبلد والعمل على الإنقاذ، وسأتعهد بذلك”.

وتابع: “أتعهد بالعمل 24 ساعة لتشكيل الحكومة، ولن يُسمح لأحد بتعطيل هذا المسار، ولن نسمح بفشل تشكيل الحكومة للبدء بالعمل المطلوب للإنقاذ”.

وأضاف: “أنا والرئيس بري نقرأ من كتاب واحد، وهو الدستور المعدّل في الطائف. سأبقى على تواصل مع بري، وبعد الظهر سأزور رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتيجة المشاورات”.

وأكد: “لا حديث عن الحقائب أو الأسماء أو تصوّر الحكومة قبل الاجتماع مع الرئيس عون لمناقشة الأمر والتفاهم على الخطوط العريضة”.

ولفت إلى أنه “سيبقى على تواصل مع الرئيس بري من الآن إلى حين تشكيل الحكومة”.

من جهته، اكتفى الرئيس بري بالقول: “اللقاء كان واعدًا”.

في سياق متصل، أفادت مصادر لموقع المنار بأن الأجواء إيجابية، ومن الممكن أن تتشكل الحكومة سريعًا. وأشارت إلى أن سلام قد يلتقي إحدى قيادات حزب الله الأساسية قريبًا، وبناءً على هذا اللقاء ستتحدد آفاق المرحلة المقبلة.

المصدر: موقع المنار