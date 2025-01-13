“جيش” الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده و إصابة 8 خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 19:26

“جيش” الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده و إصابة 8 خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 9 mins 13 January، 2025
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