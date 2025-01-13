الغالبية النيابية سمّت نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة، حيث التقى أعضاء المجلس النيابي الذين سموا بغالبيتهم اسم نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة.

من جهتها، لم تسمِ كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية أي أحد لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد بعد الاستشارات “لقاؤنا مع رئيس الجمهورية كان من أجل الإعراب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية”.

بدورها، كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة الرئيس نبيه بري، لم تسمِ أحدا لتشكيل الحكومة.

بينما سمّت كتلة “التوافق الوطني” نواف سلام، وامل النائب فيصل كرامي باسم الكتلة أن “يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدا”، وأضاف “باركنا للرئيس جوزاف عون بعودة الحياة السياسيّة وتمنّينا له النجاح في هذه المهمة الصعبة وهناك موجة كبيرة تريد وجوهًا جديدة لإدارة البلد”.

بدوره، سمى “التكتل الوطني المستقل” الذي يضم النواب : طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن وملحم طوق، لم تسمِ أحدا لرئاسة الحكومة، وتحدث باسم التكتل النائب فريد الخازن حيث قال “موقفنا إلى جانب رئيس الجمهوريّة وسنكون الكتلة الداعمة للعهد ولم نسمِّ أحداً لأن الأمور حُسمت بفوز نواف سلام ونتمنّى أن تشكّل حكومة في أسرع وقت ممكن”.

من جهته، وقال النائب طوني فرنجية “كنّا نفضّل أن نتفادى المناكفات السياسيّة وكنا نتمنّى امتصاص كلّ الصدمات وتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن”.

كما سمى “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضم النواب: ابراهيم كنعان، الان عون وسيمون ابي رميا، نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وبعد اللقاء قال كنعان “تشرفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، ولا لزوم لتكرار موقفنا الداعم له، ولعهده، ولخطاب القسم الذي يتأمل به كل اللبنانيين”، وتابع “ترجمة موقفنا مع خيار الرئيس عون يحملنا الى قرار تسمية السفير نواف سلام بالتشاور في ما بيننا كلقاء، وهذا يشمال ايضا دولة الرئيس الياس بو صعب”، واضاف “نتمنى ان يشمل التوافق الجميع ولا يبقى أحد خارجه، بل على العكس تماما ان نكون جميعاً الى جانب العهد والرئيس، ولا تكون هناك أي انطلاقة ناقصة، فنجاح العهد هو نجاح لكل لبنان”.

أما كتلة حزب “الكتائب اللبنانية” فقد سمّت نواف سلام.

كما سمّت كتلة” الاعتدال الوطني” نواف سلام لرئاسة الحكومة.

كما سمى نواف سلام كلا من النواب: أديب عبدالمسيح، ميشال ضاهر، شربل مسعد، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، سينتيا زرازير، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، الياس جرادة، اسامة سعد، ايهاب مطر وفراس حمدان.

وسمّت كتلة “تحالف التغيير” وتضم النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو، اسم نواف سلام لرئاسة الحكومة.

كما سمّت كتلة “نواب الأرمن”، وتضم النائبين: اغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان، نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وسمّت كتلة “التجدد” التي تضم النواب ميشال معوض، أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وسمّت كتلة “مشروع وطن الانسان”، وتضم النواب: نعمة افرام وجميل عبود ونبيل بدر، نواف سلامة لرئاسة الحكومة.

هذا وسمّى نجيب ميقاتي، كلا من النواب: جان طالوزيان، عبدالرحمن البزري، جهاد الصمد، بلال الحشيمي، غسان سكاف، حيدر ناصر، عبد الكريم كبّارة.

بينما لم يسمِ النائب جميل السيد أي اسم لرئاسة الحكومة.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام