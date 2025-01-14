بوركينا فاسو | رئيس المجلس العسكري ينتقد ماكرون ويؤكد ضرورة إلغاء “الاتفاقيات الاستعمارية”

انتقد رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بشدة خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أدلى به قبل أسبوع، حيث وصف ماكرون بعض الدول الأفريقية بأنها “ناكرة للجميل” تجاه فرنسا.

وقال تراوري في كلمة له بثتها القناة الرسمية، إن تصريح ماكرون “كان جارحًا ومهينا لكل الأفارقة”، وأضاف أن “هناك جزء من خطابه لفت انتباهي، حيث تحدث عن الناكرين للجميل وقال إن هذه الصفة مرض لا يمكن أن يُنتقل للبشر، هو يعتبر نفسه إنسان، ولكن الناكرين للجميل ليسوا كذلك في نظره. هكذا يرى هذا الشخص الأفارقة، نحن لسنا بشراً في عينيه”.

ونبه تراوري الى أن فرنسا تحاول “إعادة تنظيم” نفسها للبقاء في الدول الأفريقية التي طردت القوات الفرنسية، موضحا أن القوات الفرنسية لم تعد موجودة في القواعد العسكرية الآن وإنما في السفارت وشركات أمنية لحماية مصالحهم في البلاد.

وأشار إلى أن الحل الوحيد للخروج من هيمنة القوى الاستعمارية هو “إلغاء الاتفاقيات”، موضحًا أن المثال الأوضح في هذا السياق هو حالة تشاد، حيث بدأوا بإلغاء الاتفاقيات السابقة.

واعتبر أن إزالة القواعد العسكرية “لن يكون له تأثير إذا لم تلغ الاتفاقيات”، مبينا أن “المشكلة تكمن في اتفاقيات الدفاع الاستعمارية التي تم توقيعها منذ الاستقلال”.

المصدر: وكالات