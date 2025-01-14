اليمن | القوات المسلحة تعلن استهداف مبنى وزارة الحرب الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من نوع “فلسطين 2”

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية قصف صاروخي استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2”.

وأكد سريع أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه حيث “فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

ولفت سريع الى أن هذه العملية هي الثالثة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية خلال 12 ساعة، مشددا على أن “القوات المسلحة سوف تصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وهذا نص البيان

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا

وبعونِ اللهِ تعالى نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفت ما يسمى بوزارةِ الدفاعِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وقد وصلَ الصاروخُ إلى هدفِه بفضلِ اللهِ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وتعدُّ هذه العمليةُ هي الثالثةُ خلال 12 ساعة.

تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها ومعها أبناءُ الشعبِ اليمنيُّ العظيمُ لن تتخلى عن تأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعياتُ وأنَّها بعونِ اللهِ سوفَ تصعِّدُ من عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 14 من رجب 1446للهجرة

الموافق للـ 14 يناير 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: وكالات