المتحدث باسم جيش العدو: مقتل ضابط وأربعة جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة من “سييرت ناحال” خلال معركة في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 19:24

المتحدث باسم جيش العدو: مقتل ضابط وأربعة جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة من “سييرت ناحال” خلال معركة في شمال قطاع غزة

منذ 25 mins 13 January، 2025
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