الرئيس عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 19:24

الرئيس عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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