كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير طلبتا من رئيس الجمهورية اللبنانية تأجيل موعدهما الى يوم غد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 16:18

كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير طلبتا من رئيس الجمهورية اللبنانية تأجيل موعدهما الى يوم غد

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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