قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف واقتلاع لأشجار في حرش يارون جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 14:46

قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف واقتلاع لأشجار في حرش يارون جنوبي لبنان

منذ 37 mins 13 January، 2025
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