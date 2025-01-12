خريس: لتشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها ولن نسكت عن أي احتلال إسرائيلي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “اننا ننتظر مرور الشهرين حتى ينسحب العدو الاسرائيلي من كامل التراب اللبناني، فمن غير المسموح ومن غير المقبول ان يبقى حتى في بعض النقاط”، وتابع “نحن نحذر من ان يبقى في أي نقطة لاننا لن نسكت عن هذا الاحتلال مهما كلفنا ذلك من ثمن”، وتابع “هذا برسم المجتمع الدولي وبرسم الامم المتحدة ومجلس الامن وهو برسمنا وبرسم الدولة وبرسم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة التي يمكن ان تشكل في القريب العاجل”.

وقال خريس في حديث له الاحد “نحن اليوم في عهد جديد وقد خطونا خطوة مهمة واساسية على المستوى الوطني هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية العماد جوزاف عون”، ولفت الى ان “هذه الخطوة مهمة جدا وتعبر عن توافق داخلي من اجل اخراج لبنان من ازمته، وهذا الذي حصل هو انتصار لكل لبنان والخطوة الثانية هي ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، واضاف “غدا نهار الاثنين بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية وفي نهاية النهار سيكلف رئيس جديد لتشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها”.

واوضح خريس ان “رئيس الجمهورية تحدث في خطابه عن أمور ونقاط أساسية ومهمة جدا ونحن نقول بأن هذا الخطاب هو خطاب استراتيجي وخطاب مهم ولكن العبرة في التنفيذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام