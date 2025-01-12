مراسل المنار: نفذ العدو الصهيوني عملية تفجير في بلدة عيتا الشعب فيما شهدت اطراف بلدتي مارون الراس ويارون تمشيطاً بالاسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 11:02

مراسل المنار: نفذ العدو الصهيوني عملية تفجير في بلدة عيتا الشعب فيما شهدت اطراف بلدتي مارون الراس ويارون تمشيطاً بالاسلحة الرشاشة

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
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