شبكة CNN الأميركية تنقل عن خبراء أميركيين ومسؤولين إنه لا يمكن لأي نظام مياه وإطفاء في العالم التعامل مع حرائق لوس أنجلوس، وإن الرياح المتواجدة مع النيران عطلت طائرات الإطفاء مما صعب العملية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2025 - 12:36

شبكة CNN الأميركية تنقل عن خبراء أميركيين ومسؤولين إنه لا يمكن لأي نظام مياه وإطفاء في العالم التعامل مع حرائق لوس أنجلوس، وإن الرياح المتواجدة مع النيران عطلت طائرات الإطفاء مما صعب العملية

منذ 43 mins 12 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة