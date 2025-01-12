سرايا القدس: تمكن مقاتلونا في سرية جبع في تمام الساعة 11:04 ص اليوم من استهداف حافلة للمستوطنين ترافقها قوة من جيش العدو والآليات العسكرية أثناء مرورها من مدخل البلدة(الكراج ) في المحور الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 15:40

سرايا القدس: تمكن مقاتلونا في سرية جبع في تمام الساعة 11:04 ص اليوم من استهداف حافلة للمستوطنين ترافقها قوة من جيش العدو والآليات العسكرية أثناء مرورها من مدخل البلدة(الكراج ) في المحور الغربي

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
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