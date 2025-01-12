نتنياهو يدعو بن غفير إلى اجتماع على خلفية التقدم في المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2025 - 17:12

نتنياهو يدعو بن غفير إلى اجتماع على خلفية التقدم في المفاوضات

منذ 12 mins 12 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة