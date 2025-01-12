السوداني اتصل بعون مهنئا: لتطوير العلاقات المشتركة في كل المجالات

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الاحد اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية، واكد السوداني على “عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان”، وشدد على “أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وشكر الرئيس عون للسوداني “استمرار العراق في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه في مختلف الظروف”، وشدد على “الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين”.

كذلك تلقى الرئيس عون اتصال تهنئة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام