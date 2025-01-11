الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 181 مسيرة أوكرانية و5 قذائف لراجمات “هيمارس” خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2025 - 11:54

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 181 مسيرة أوكرانية و5 قذائف لراجمات “هيمارس” خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 13 mins 11 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة