الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو:تحية خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أرسل مبعوثاً خاصاً لنبني معاً مسار السلام انطلاقاً من تاريخنا لنضمن بذلك السيادة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2025 - 18:12

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو:تحية خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أرسل مبعوثاً خاصاً لنبني معاً مسار السلام انطلاقاً من تاريخنا لنضمن بذلك السيادة الوطنية

منذ 31 mins 10 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة