الاعلام العبري: تفاؤل لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 21:40

الاعلام العبري: تفاؤل لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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