قوى الامن حذّرت المواطنين من حساب مشبوه على “اكس” يتضمن منشورات باللغة الفارسية مؤيّدة للعدو “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 19:58

قوى الامن حذّرت المواطنين من حساب مشبوه على “اكس” يتضمن منشورات باللغة الفارسية مؤيّدة للعدو “الإسرائيلي”

منذ 32 mins 10 January، 2025
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:  “تُحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الولوج إلى حساب عبر تطبيق “X” باسم (بيام آبي) تعريفه “Payameabi”، يحتوي على منشورات باللغة الفارسية، مؤيّدة للعدو الإسرائيلي، وقد تم وضع منشور باللغة العربية موجَّهًا للشعب اللبناني، يدعوهم إلى الإفشاء بمعلومات عن حزب الله من خلال تعبئة نموذج محدّد، والتواصل مع الجهة المُشغِّلة عبر تطبيق “Telegram” من خلال قناة “Message blue Arabic official”، حيث تبيّن لهذه المديرية أن هذا الحساب يُدار من الاستخبارات الإسرائيلية بهدف تجنيد العملاء، ومركزها تل ابيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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