مسيرة صهيونية تستهدف المنطقة الواقعة بين طيردبا والعباسية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 16:22

مسيرة صهيونية تستهدف المنطقة الواقعة بين طيردبا والعباسية في جنوب لبنان

منذ 21 mins 10 January، 2025
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