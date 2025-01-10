استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان برصاص قناصٍ إسرائيلي بالنصيرات

أعلنت مصادر طبية يوم الجمعة، استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان أثناء تغطيته الصحفية للعدوان المستمر على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. والشهيد الزميل سائد نبهان يعمل مصورًا صحفيًا لقناة الغد الفضائية، ومصورًا فوتغرافيًا.

وبارتقاء الزميل الصحفي نبهان يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لـ203 صحفيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 154 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنعي الزميل المصور سائد نبهان

نعَت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزميل المصور الصحفي سائد نبهان، مصور قناة الغد الفضائية، الذي ارتقى شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن “استشهاد الزميل نبهان هو جزء من سياسة الاستهداف المنهجي التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها ضد الصحفيين الفلسطينيين”.

كما أضافت ان “الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحفيين وكوادر الإعلام الفلسطيني في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت النقابة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتستهدف حرية الصحافة بشكل ممنهج.

وحمّلت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين، وحماية الإعلاميين من هذا الاستهداف المتزايد.

المصدر: مواقع