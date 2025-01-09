كتائب شهداء الأقصى – طولكرم : تمكّن مقاتلونا فجر اليوم من تفجير عدداً من العبوات الناسفة في جنود وآليات العدو وأمطارنا القوات المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات مكثفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 10:26

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم : تمكّن مقاتلونا فجر اليوم من تفجير عدداً من العبوات الناسفة في جنود وآليات العدو وأمطارنا القوات المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات مكثفة من الرصاص

منذ 37 mins 9 January، 2025
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