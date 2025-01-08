مراسل المنار: اندلاع النيران في منزلين عند أطراف بنت جبيل لجهة مارون الرأس بعد استهدافهما من قبل دبابة ميركافا معادية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 11:18

مراسل المنار: اندلاع النيران في منزلين عند أطراف بنت جبيل لجهة مارون الرأس بعد استهدافهما من قبل دبابة ميركافا معادية

منذ 51 mins 8 January، 2025
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