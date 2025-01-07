28 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 02:54

28 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة