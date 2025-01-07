رويترز عن مذكرة للخارجية الأمريكية موجهة للكونغرس: تحويل مساعدات عسكرية من مصر إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 01:18

رويترز عن مذكرة للخارجية الأمريكية موجهة للكونغرس: تحويل مساعدات عسكرية من مصر إلى لبنان

منذ 12 mins 7 January، 2025
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