“جيش” الإحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 23:40

“جيش” الإحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة

منذ 27 mins 6 January، 2025
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