اعلام العدو : القتيل الذي أبلغ عنه في وقت سابق في قطاع غزة ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء ناحال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 22:04

اعلام العدو : القتيل الذي أبلغ عنه في وقت سابق في قطاع غزة ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء ناحال

منذ 6 mins 6 January، 2025
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