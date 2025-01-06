هزة ارضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة ريز بمحافظة بوشهر جنوبي إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 20:22

هزة ارضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة ريز بمحافظة بوشهر جنوبي إيران

منذ 37 mins 6 January، 2025
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