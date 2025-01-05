المفتي قبلان: المصلحة السيادية للبنان فوق كل اعتبار

قال “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان في رسالة وجهها للقوى السياسية الاحد “لبنان ليس دكانا ولا مزرعةً للبيع والمصلحة السيادية للبنان فوق كل اعتبار وحمايته من اللعبة الخارجية أكبر مهمة وطنية على الإطلاق وحرق لبنان من خلال الإنقسام والقطيعة الداخلية أمر يضعنا بقلب المجهول”.

وأضاف المفتي قبلان ان “القوى السياسية والنيابية مطالبة بموقف وطني يحفظ مصير وطننا ويمنع لعبة القمار الدولية والداخلية به”، وتابع “أهلا بالموفدين الدوليين لكن ليس على حساب البناء الدستوري والمصلحة الوطنية لبلدنا والمشاريع الإلغائية لا محل لها في هذا البلد السيد”، ونبه “حذار من وضع لبنان فوق صاعق الإنفجار”، واكد “المطلوب رئيس جمهورية للبنان وليس للغرف الدولية وقيمة رئيس الجمهورية بقدرته على الحكم وهذا يتطلب انتخاب رئيس من رحم النظام والمصالح السيادية اللبنانية”.

وقال المفتي قبلان “لن نسمح بتضييع البلد وتاريخ لبنان الطويل شاهد على ذلك والقوى المسيحية شريكة التاريخ بهذا البلد ولن نقبل بخذلانها أو تفويت مصلحتها الوطنية”، وأكد ان “الرئيس نبيه بري ضمانة بحجم التاريخ الميثاقي والسيادي للبنان والبلد ليس للمنازلات الإلغائية لأن الإلغاء يعني تفجير لبنان”.

من جهة ثانية، قال المفتي قبلان “بخصوص سيادة الأرض اللبنانية، لن نقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي ساعة واحدة بعد مدة الستين يوما، فكل شبر من لبنان سيادة وطنية والمقاومة قدرة سيادية مرّغت أنف إسرائيل بالخيام وباقي الحافة الحدودية وستمرّغ أنف إسرائيل مجددا إذا أصرّت على العربدة والإرهاب بالحافة الحدودية”، وتابع “التحولات مهما كانت لن تمر ببيروت والقوى النيابية مطالبة بحماية لبنان وقراره الوطني والموقف مصيري واللحظة للتاريخ وحذار من وضع لبنان في قلب الخراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام